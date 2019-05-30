"У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією", - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом. ФОТО

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – сказав на зустрічі Зеленський.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі, припинення вогню і обмін заручниками. Було наголошено на необхідності подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатської дружби з Україною.

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