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30.05.19 20:15

Українська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків

Консультативна місія ЄС передала ДФС експрес-аналізатори наркотичних речовин. Їх направлять на 19 митниць. Два роки тому за допомогою такого аналізатора виявили майже 177 кг амфетаміну.

Українська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків

Загальна вартість отриманих аналізаторів - 85 тисяч грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Отримані аналізатори буде направлено на 19 українських митниць.

Ця допомога надається в рамках програми Консультативної місії ЄС "Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій з реформування сектора громадянської безпеки України".

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Вперше ДФС отримала такі аналізатори від Консультативної місії ЄС в 2017 році. Того ж року на Одеській митниці викрили переміщення через кордон 176,7 кг амфетаміну.

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