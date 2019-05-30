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30.05.19 19:59

Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 30 травня, співробітники Національної поліції затримали на хабарі заступника начальника відділу міськради Дніпра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 01

У лютому цього року до міської ради Дніпра звернувся підприємець про виділення йому в оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності. Цим питанням почав займатися чиновник профільного напрямку. Він повідомив підприємцеві, що приміщення, що є в розпорядженні міської ради, будуть виставлені на відкриті торги. Щоб здобути перемогу в конкурсі, підприємець має заплатити заступнику начальника відділу 2 тис. доларів.

Сьогодні, 30 травня, чиновника затримали за одержання хабара в порядку ст. 208 КПК України.

Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 02

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Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 03

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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