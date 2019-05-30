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30.05.19 20:24

Замість Апакана СММ ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат Чевік

Турецький дипломат, екс-посол Туреччини в ООН Ясар Халіт Чевік змінить Ертурула Апакана на посаді голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Замість Апакана СММ ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат Чевік

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

30 травня у Відні пройшла прощальна церемонія для глави СММ посла Апакана, на якій були присутні діючий голова Організації, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак і генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер.

Лайчак вручив послу Апакану золоту медаль, яка є вищим визнанням словацької дипломатичної служби. Зі свого боку генсек ОБСЄ вручив дипломату медаль ОБСЄ.

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"Кожного дня наші спостерігачі взаємодіють з людьми, кожного дня вони розмовляють з цивільними особами на лінії зіткнення, перетинають контрольно-пропускні пункти. Ми говоримо з тими, хто продовжує працювати для своїх спільнот, щоб підтримувати зв'язок, незважаючи на розбіжності", - сказав Апакан про роботу місії спостерігачів.

В ОБСЄ зазначили, що Апакана на посаді головного спостерігача СММ змінить турецький дипломат Ясар Халіт Чевік.

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