Окупаційна влада Криму почала ліквідацію Ялтинської кіностудії

Розпорядження про ліквідацію розміщено на сайті окупаційного уряду Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Державного унітарного підприємства республіки Крим "Кіностудія "Ялта-фільм" і звільненням працівників", - зазначено в документі.

Згідно з розпорядженням, створюється відповідна ліквідаційна комісія, а сам процес має тривати рік.

Контролювати виконання цього розпорядження буде так званий "віце-прем'єр" окупаційного уряду Криму Лариса Опанасюк.

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Так званий "парламент Криму" 2 вересня 2014 року схвалив постанову про викуп Ялтинської кіностудії "у власність півострова", але вже 10 вересня так звана "Держрада Криму" ухвалила постанову про її "націоналізацію".

Окупаційна влада півострова закріпила майно Ялтинської кіностудії за так званим "Міністерством культури Криму".

У лютому 2018 року маріонетка Кремля, призначений окупантами "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що так звана "влада півострова" планує відроджувати Ялтинську кіностудію за бюджетний рахунок. Тоді Аксьонов заявив, що у відновлення кіностудії потрібно вкласти близько 4 мільярдів рублів (близько 1,7 млрд гривень) з російського бюджету, оскільки приватні інвестори не хочуть цим займатися.

Пізніше окупаційний "міністр культури Криму" Аріна Новосельська заявляла, що Ялтинську кіностудію передадуть у власність Росії.