Російські тюремники перевели українського політв'язня в РФ Балуха в лікарню

Про це повідомили в апараті уповноваженого з прав людини Тверської області РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми зв'язувалися з Федеральною службою виконання покарань, Володимир Балух переведений в обласну лікарню ФСВП, в місто Торжок", - повідомили в офісі уповноваженого.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявляє, що у неї немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Читайте також: Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні, - журналістка Івлєва

"Я звернулася до т.в.о. начальника колонії з проханням дозволити відвідування Балуха лікарем з метою його первинного огляду і встановлення наявності або відсутності ознак того чи іншого захворювання з урахуванням його скарг на стан здоров'я. Якщо його переведуть в ЛПУ (лікувально-профілактичний заклад - Ред.), то виключно з метою відмови в задоволенні мого прохання і створення видимості надання Балуху медичної допомоги. Оскільки відповідь на мою заяву досі не надійшла, я не можу прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогодні", - сказала Дінзе.

Вона повідомила, що планує відвідати Балуха наступного тижня і отримати більше інформації про місце його перебування і стан.

Раніше повідомлялося, що Балуху продовжили термін утримання в ШІЗО до 31 травня.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.