Двоє постраждалих під час бунту в одеській колонії залишаються в лікарні у важкому стані

Про це на прес-конференції повідомив начальник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що бунт у Південній виправній колонії (№51) почався під час планового обшуку: ув'язнені почали бити співробітників установи, ламати і підпалювати майно.

"У результаті 16 співробітників дістали травми різного ступеня тяжкості. Зараз два співробітники Одеської виправної колонії (№14) - перебувають у лікарні у важкому стані", - заявив Малахов.

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Він уточнив, що інспектори Одеської колонії були направлені на допомогу колегам установи №51.

При цьому Малахов зазначив, що конфлікт вдалося вирішити шляхом мирних переговорів без застосування спецзасобів. Це було зроблено, щоб не допустити нових постраждалих і жертв.

Чиновник стверджує, що ніхто із засуджених не постраждав. Аналогічну заяву зробив представник уповноваженого ВР з прав людини на півдні України Олександр Остапенко, який зазначив, що, дізнавшись про заколот, негайно виїхав у колонію.

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"Мене безперешкодно допустили на територію", - підкреслив Остапенко.

За його словами, у спеціально створеного штабу силовиків був принциповий підхід - мирні переговори, і бунтівники потім самі розійшлися по своїх секторах.

Остапенко стверджує, що не зафіксував жодних силових покарань щодо засуджених, і самі арештанти йому не скаржилися.

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Після завершення особливого періоду, введеного на території колонії до 7 червня, Остапенко має намір разом із громадськими моніторами 9 червня відвідати установу. Планується спілкування з максимально можливою кількістю засуджених, щоб з'ясувати всі причини та обставини події, в тому числі щодо умов утримання та якості харчування.

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Після бунту колонію хочуть закрити, відповідні документи було подано в Міністерство юстиції 30 травня.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.