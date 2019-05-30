Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Грузія-online, про це заявив прокурор Кока Кацитадзе.
Як зазначив Кацитадзе, прокуратура Грузії почала процедури щодо екстрадиції Міхеіла Саакашвілі і ці правові процедури не припинялися.
"Що стосується питання громадянства, факт втрати чи відновлення громадянства не має жодного стосунку до правового переслідування щодо нього або екстрадиційних процедур і не матиме ніякого впливу на поточний процес.
Обвинуваченому судом Міхеілу Саакашвілі обов'язково доведеться постати перед грузинським правосуддям і відповісти за скоєний злочин!
У виданні нагадують, що Саакашвілі засуджено у справі Сандро Гиргвліані, а також засуджено за факт побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі, і обвинувачення, і судові процеси відбуваються у справах розтрати державних коштів, розгону акції 7 листопада і подій довкола телекомпанії "Імеді".
Прокуратура продовжить правові процедури у зв'язку з екстрадицією Саакашвілі", - заявив Кока Кацитадзе.
28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.