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30.05.19 21:42

Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

30 травня в Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріаном і федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маасом.

Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Президент також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України та проведенні реформ.

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Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу 01

Крім цього, Зеленський зазначив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.

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