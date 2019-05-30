Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Президент також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.
Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України та проведенні реформ.
Крім цього, Зеленський зазначив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.