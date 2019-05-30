Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Франції і Німеччини.

"Я думаю, що цей візит продемонструє, яка наша зовнішня політика, якою була і якою залишається. Чомусь у суспільстві є якесь очікування, що новий президент має поміняти основні напрямки зовнішньої політики ... Або посилити їх всі", - сказав він

"Ось і подивимося, що покаже цей візит і ті зустрічі, які ми плануємо", - зазначив дипломат.

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