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30.05.19 22:15

Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір

Співвласник і керівник студії "Квартал-95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра вважає, що війну на Донбасі почали, щоб "заробити".

Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", - сказав Шефір.

На думку керівника ТОВ "Квартал-95", війна має закінчитися зі зміною влади в країні.

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"У нас у передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться. В даному випадку колишній президент і його оточення були зацікавлені в продовженні війни. Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне. Війна перестане приносити прибуток", - вважає він.

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