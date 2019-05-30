ЦВК дозволила ще 30 організаціям спостерігати за парламентськими виборами

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці ЦВК в Фейсбуці.

"Станом на 30 травня 2019 року Комісія надала дозвіл 50 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: ЦВК скасувала вимогу надавати підтверджувальний документ

Зокрема, в четвер, ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 30 громадським організаціям, а саме: Всеукраїнському об’єднанню "Антикорупційний блокпост", Всеукраїнським громадським організаціям "Жінки Батьківщини", "Комітет виборців України", Всеукраїнській молодіжній громадській організації "Студентська республіка", громадськім організаціям "АДВОКАТ" ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА", "Асоціація Політичних Наук", "Всеукраїнська громадська організація "Молодий Народний Рух", "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНА АСОЦІАЦІЯ ВПЛИВУ", "Всеукраїнське об’єднання "Рух вільних селян", "Всеукраїнське об’єднання "Спільна справа", "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "УСПІШНА ВАРТА", "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ "СИЛА ПРАВА", "Громадське об’єднання Луганщини", "Єдиний Союз Патріотів України", "Захисти свій голос", "КОНТРОЛЬ ЗА ВИБОРАМИ", "Миколаївщина – надійний партнер", "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ", "Національні Дружини", "САГАРИС", "Свідома Громадськість", "СПРАВЖНІ ЗМІНИ", "Фонд розвитку громадянського суспільства", "ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ", "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ", "ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА", "Чесне українське село", Народно-демократичній лізі молоді, Хмельницькій обласній громадській організації "За конкретні справи".

ЦВК також надала дозвіл мати офіційних спостерігачів за виборами громадській організации "ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА "ЛАД" на території Черкаської області.