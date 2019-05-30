ЄС очікує від Росії виконання рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських військовополонених моряків

Про це повідомила прес-служба постійного представництва ЄС при ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС очікує, що Росія вчасно виконає наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня з приводу інциденту, що стався поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, і звільнить затриманих українських військовослужбовців і судна безумовно і без затримок", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.