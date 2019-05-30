Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, але найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. ... Якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією", - сказав Шефір.

"Заборони - це штучна і гидка річ", - додав він.

За словами Бориса Шефіра, з 2014 року "Кварталу-95" довелося відмовитися від амбіційного проекту.

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"Ми раніше піднімалися за рахунок російського ринку. Ви знаєте, ще до війни мейджори хотіли побудувати студію для всього ринку колишніх країн СНД і вибрали нас: "Ви відповідаєте міжнародним стандартам". Ми йшли до укладення договору, і йшлося про вливання сотень мільйонів доларів, всі б їздили до нас знімати", - сказав він.

Студія шукає можливості вийти на інші ринки, але це, за словами Шефіра, пов'язане з труднощами.

"Це довгий шлях - 10-15 років для входу на інші ринки. Наприклад, ми плануємо зробити серіал "Свати" для Румунії. Ми багато говорили з поляками, але у них свій ринок і свої талановиті виробники. Вони багатші за нас і можуть дозволити собі набагато дорожче виробництво - і 200, і 300 тисяч доларів за серію. Але роботу вони швидше дадуть своїм продакшенам", - сказав він.

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Співвласник "Кварталу-95" чекає перегляду закону про мову.

"Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову треба скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни", - підсумував Шефір.