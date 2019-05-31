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31.05.19 00:14

Суд продовжив до 28 липня утримання під вартою обвинуваченого в державній зраді полковника Без'язикова

Суд продовжив на два місяці - до 28 липня - утримання під вартою полковника ЗСУ Івана Без'язикова, обвинуваченого в державній зраді і допомозі терористам "ДНР".

Суд продовжив до 28 липня утримання під вартою обвинуваченого в державній зраді полковника Без'язикова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Зараз Шевченківський райсуд допитує свідків сторони захисту у справі.

Свідок Петро Ромигайло 2014-го очолював штаб сектора "Д", де розвідкою командував полковник Іван Без'язиков. За словами свідка, обвинувачуваний і ще двоє офіцерів 16 серпня 2014-го пішли домовлятися з окупантами про обмін полоненими та загиблими. Начальник розвідки на той час володів важливою інформацію, тож його участь в операції мала певні ризики. Але охочих іти на перемови було небагато.

"Він поїхав, я так зрозумів, по усному розпорядженню. На той час у нас не було ніяких керівних документів, зараз в нас є керівні документи, вже під час війни ми їх розробили. А на той час відправляли", – каже свідок.

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Ромигайлу не відомі умови, у яких Без'язиков перебував у полоні. Але вже на другий день після зникнення перемовників командний пункт сектора знищили ракетним ударом із боку Російської Федерації.

"Загинуло багато військовослужбовців, були тяжко поранені. Нанесли бойові ураження по інших об'єктам. Я не кажу, чи Без'язиков давав це, чи не Без'язиков – я не знаю", – пояснює Ромигайло. Але полковник Без'язиков володів інформацією про розташування таких об'єктів.

"Я як начальник розвідки не мав повної картини операції, яка проводилась сектором "Д" у своїй зоні відповідальності. Чи можете Ви підтвердити?" – запитав обвинувачений.

"Я не можу такого підтвердити, що ви не мали цієї інформації. Але план операції коли доповідається, начальник розвідки був присутній", – відповів на запитання свідок.

Дружина обвинувачуваного – Маргарита Без'язикова – переповідає історією перебування свого чоловіка у полоні. Спочатку вона не мала про нього жодної інформації. Аж поки через соцмережі з нею не зв'язалися бойовики і сказали придбати нову сім-картку і чекати.

"Я на свій страх і ризик повідомила СБУ про це. Всі, коли чоловік виходив на зв'язок, комунікації. Я приходила сама до СБУ і сама їх повідомляла. Тому це не встановлений факт, коли зараз зачитують там щось", – переконує дружина обвинувачуваного.

Через брак часу суддя постановила: продовжити допит Маргарити Без'язикової на наступному засіданні. На цьому залишився час лише для продовження запобіжного заходу. Прокуратура наполягає – начальник розвідки і надалі має перебувати під вартою.

"Злочини, які інкримінуються пану Без'язикову, віднесено до категорії особливо тяжких і за них передбачено дуже суворе покарання, що, звичайно і само собою, може спонукати особу ухилитися від його відбування", – зауважує прокурор.

Врешті судді залишили Івана Без'язикова за ґратами до 28 липня. Наступне засідання призначили на 11 червня.

Нагадаємо, Іван Без'язиков – кадровий офіцер Збройних сил України, в серпні 2014 року потрапив до полону терористів, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював зі злочинними угрупуваннями ДНР. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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