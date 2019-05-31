Членом партії Вакарчука є засновник агентства Postmen Ведмідь, яке займалося чорним піаром проти Зеленського на виборах

Як передає Цензор.НЕТ, факт, що в лавах "Голосу" є Ведмідь, підтвердив сам Вакарчук. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "ЛігаБізнесІнформ".

"Так, це правда. Для мене важливі принципи людини, наскільки він розуміє нашу місію. Ярослав Ведмідь - топ-digital strategist у цій країні. Ми працюємо тільки з найкращими людьми [...]. Я не готовий працювати з людьми без стрижня. Більше того, мені не потрібно, щоб в нашій команді були люди, які мене люблять. Я не для цього йду в політику [...]. Головна мета - провести в парламент багато хороших людей. Готовий для цього робити непопулярні речі", - сказав він.

На запитання, хто його привів у команду, Вакарчук заявив, що не пам'ятає, і це не так важливо.

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"У нас колегіально ухвалюються рішення. Якщо хтось приводить людину, то ми всі разом розглядаємо, а потім вирішуємо і даємо випробувальний термін. Ярослава привів один із членів нашої команди. Я особисто його до цього не знав, але зустрівся з ним і його командою", - пояснив він, додавши, що у "Голосі" немає зв'язків із жодними партіями і старими політиками.

"Ви зустрінете в нашій команді багато людей, які дотримувалися різних політичних поглядів. Але я розумію, до чого ви ведете. Тому заявляю, що жодних зв'язків із жодною політичною силою, ні з чинним, ні з попереднім президентом, або іншими президентами чи прем'єр-міністром, у партії "Голос" немає і не буде [...]. І ми не збираємося нікого "мочити" в соцмережах - це не наш метод", - зазначив Вакарчук.

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