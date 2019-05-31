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31.05.19 08:28

Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк наголошує, що президент Володимир Зеленський нині не має прямої комунікації з представниками влади Російської Федерації, а Україна формує свою позицію на переговорах з урегулювання на Донбасі, і потім вона буде проговорюватися в "нормандському форматі" .

Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що має бути спочатку сформована переговорна позиція, і далі вона проговорюється в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - сказав він.

"Нам це може подобатись або не подобатись, але вже кілька років такий формат існує і на нього зав'язано дуже багато політичних процесів і рішень, зокрема рішень про санкції, від яких зараз економіка Росії досить серйозно страждає і це дуже серйозний чинник у переговорах", - зауважив секретар РНБО України.

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