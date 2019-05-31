Результат роботи Труби на посаді глави ДБР - провал, - Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Сьогодні 378 днів відтоді, як Роман Труба обіймає пост директора Державного бюро розслідувань.

Результати роботи Романа Труби на своєму посту я можу коротко охарактеризувати одним словом - провал!

Маючи більш ніж достатньо часу і можливостей, Роман Труба за 1,5 року не вжив необхідних заходів для забезпечення повноцінної роботи Бюро, а саме:

- досі не видано умови конкурсу на 142 керівні посади ДБР, що є прямим блокуванням розвитку важливого державного правоохоронного органу з боку Директора ДБР;

- не створено Дисциплінарної комісії ДБР, яка має визначати, хто працює добре, а хто - ні, що створює ілюзію безкарності та породжує безвідповідальність у співробітників ДБР.

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Англійський історик і політик Джон Актон якось сказав: "Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно".

Той факт, що в законі "Про ДБР" ми прописали фактичну неможливість звільнення директора за будь-яких обставин, крім як: набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього або вчинення адміністративного корупційного правопорушення, заяви за власним бажанням або отримання громадянства іншої держави - це величезна помилка.

Я вважаю за необхідне в найкоротші терміни внести до Закону "Про ДБР" зміни, які дозволять знімати Директора ДБР за тією ж процедурою, як і Генерального прокурора України: висловлення недовіри ВРУ за пропозицією не менш як 150 народних депутатів України, а також у разі порушення закону щонайменше 226-ма голосами за звільнення.

Інакше ми ніколи не наведемо лад і не змусимо працювати цей важливий для країни правоохоронний орган.

Також я переконаний у необхідності дати оцінку систематичного нехтування чинним законодавством, а також безпосередньо вимогами Закону "Про ДБР" з боку Романа Труби.

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Саме тому я підготував і направив сьогодні заяву Генеральному прокурору України Юрію Луценку, а також керівнику САП Назару Холодницькому з проханням провести перевірку законності окремих дій поки ще директора ДБР Романа Труби".