В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
64-річний український громадянин Юрій С. з Одеси, який є капітаном річкового теплохода Viking Sygin, був затриманий як підозрюваний.
Кримінальне розслідування проводиться за статтею недбалість під час руху на воді, яка призвела до масових жертв.
Угорська поліція повідомила, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.
Нагадаємо, 30 травня теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті. Семеро людей загинули, 21 зникла без вісті.