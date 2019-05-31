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31.05.19 10:06

"Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко наголошує, що в оприлюдненій Адміністрацією президента стенограмі зустрічі глави держави Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня зафіксовано негативне ставлення фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" до проведення виборів за "закритими списками".

"Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Ключове: Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ (Радикальна партія Олега Ляшка. - Ред.) заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися на закриті списки", - написала Геращенко.

Вона також наголосила на тому, що в стенограмі деякі лідери фракцій не ідентифіковані - позначені як "Виступаючий".

"Більшість присутніх у залі - а це лідери фракцій, запрошені і допущені на четвертий, президентський, поверх, за списком - названі як "Виступаючий". Тобто на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто", - написала Геращенко.

Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського 30 травня ввечері було оприлюднено стенограму зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій 21 травня 2019 року.

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