У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це повідомляє південнокорейська газета Chosun Ilbo.

Повідомляється, що до страти були засуджені спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль і ще чотири високопоставлені дипломати.

Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторжні роботи в табір для політв'язнів з метою "перевиховання".

За даними видання, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився розстріляти дипломатів на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяну. При цьому всіх їх звинуватили у шпигунстві нібито на користь США.

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Нагадаємо, 27 лютого в столиці В'єтнаму Ханої відбулася зустріч Трампа та Кім Чен Ина віч-на-віч. Вона тривала близько 20 хвилин і закінчилася робочим обідом за участю делегацій двох країн. Основна частина переговорів була запланована на 28 лютого, проте пізніше стало відомо, що переговори були завершені достроково, а угода про денуклеаризацію залишилася непідписаною.

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