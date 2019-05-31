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31.05.19 11:09

Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля

Остаточних висновків про причини аварії на шахті "Лісова" Львівської області наразі немає, заявляє заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля

"Сьогодні є лише попередні висновки про причини аварії, експертна комісія поки остаточних висновків не дала. За попередньою інформацією, стався обвал покрівлі. І за паспортом цієї ділянки в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не мали перебувати (люди. - Ред.) без відповідних попереджувальних заходів і присутності старшого інженерно-технічного персоналу", - сказав Корзун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що остаточні висновки і причини аварії будуть встановлені після висновків експертної комісії.

29 травня на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" стався обвал породи, унаслідок якого загинули двоє шахтарів.

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