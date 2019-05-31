Зеленський 31 травня збирає РНБО у "новому форматі"

Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Данилюк, повідомляє прес-служба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"РНБО має фокусуватися на рішеннях, які дозволяють системно вирішувати проблеми, що накопичилися в державі. Нам необхідно обговорити все без політики, зрозуміти, які є проблеми, і разом шукати відповіді", - цитує Данилюка прес-служба.

Як наголошується, під час наради йтиметься про готовність України до запровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня. "Це дійсно може вплинути на підвищення тарифів, створити нестабільність. Рішення про запровадження ринку електроенергії вже ухвалено Кабінетом Міністрів. Уряд нині не робить жодних кроків, аби проаналізувати ситуацію і сформувати позицію, чи потрібно відтермінувати його запровадження, чи ні", - сказав Данилюк, додавши, що під час засідання Радбезу відбудеться професійна дискусія.

Що стосується питання транзиту російського газу територією України секретар РНБО заявив, що це "виклик як з економічної, так і з геополітичної точки зору". "Є питання, чи буде Україна транзитером газу в 2020 році. Це питання як економічне, бо якщо цього не станеться, ми втрачаємо близько 3 млрд доларів, так і геополітичне, оскільки в разі, якщо Україна не буде транзитером газу, ми стаємо об'єктом, а не суб'єктом", - сказав Данилюк.

Він також пообіцяв, що надалі в новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО будуть вирішуватися всі проблеми України, зокрема і "що стосуються вирішення конфлікту на Сході, і що стосуються звільнення заручників".

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