Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських

Про це Аваков написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України. Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах", - заявив Аваков.

Міністр закликав усіх кандидатів вести виборчу кампанію відповідно до закону, не застосовувати сумнівні і протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки.

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Демократія - це, передусім, бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити", - резюмував Аваков.