Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Головуюча суддя Тетяна Притула ухвалила рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак дозволила йому пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.

Зазначимо, що прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру залишати територію Херсона без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" сьогоднішнє рішення суду називають "маленькою перемогою добра над злом". "Наявність електронного браслета означає, що є можливість стежити і контролювати підозрюваного. Сподіваємося, що прокуратура і СБУ робитимуть це і почнуть відстежувати, куди Мангер ходить "вирішувати" свої проблеми", - написали в спільноті.

Раніше активісти повідомляли, що з Мангера можуть взагалі зняти електронний браслет, і закликали всіх небайдужих до вбивства Гандзюк прийти до будівлі суду.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.