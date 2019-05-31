Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Головуюча суддя Тетяна Притула ухвалила рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак дозволила йому пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.
Зазначимо, що прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру залишати територію Херсона без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.
У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" сьогоднішнє рішення суду називають "маленькою перемогою добра над злом". "Наявність електронного браслета означає, що є можливість стежити і контролювати підозрюваного. Сподіваємося, що прокуратура і СБУ робитимуть це і почнуть відстежувати, куди Мангер ходить "вирішувати" свої проблеми", - написали в спільноті.
Раніше активісти повідомляли, що з Мангера можуть взагалі зняти електронний браслет, і закликали всіх небайдужих до вбивства Гандзюк прийти до будівлі суду.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.
Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.
4 листопада потерпіла померла в лікарні.
Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.
11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".
15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.
Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.