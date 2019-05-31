Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій

"Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: жодної домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій про відкриті списки - це відверта неправда ... Більшість, переважна більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана (глава Адміністрації Президента Андрій Богдан. - Ред.) - про те, що необхідно зробити закриті списки", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що "призначення глави адміністрації всупереч закону про люстрацію - це для всіх, хто від Майдану і до теперішнього часу боровся за зміни в країні, є просто ляпасом".

"Дуже шкода, що починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина", - підкреслив Парубій.

Читайте також: Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій