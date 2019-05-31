Нацбанк: Позовом проти НБУ Коломойський намагається зірвати суди про конфіскацію його майна у Швейцарії

Як заявляє Нацбанк на своєму сайті, скасування цих договорів унеможливить конфіскацію активів Коломойського в Швейцарії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що позов про скасування 5 договорів поруки Коломойського за кредитами рефінансування, які Нацбанк видав "Приватбанку" до націоналізації, Господарський суд Києва розгляне 31 травня.
В НБУ наголошують, що від рішення українського суду залежить успіх Нацбанку в швейцарському суді зі стягнення активів Коломойського як поручителя за кредитами "Приватбанку".
"Національний банк звертає увагу: такий позов та зазначені позовні вимоги – це спроба І. Коломойського зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання І. Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки", - повідомляють в Нацбанку.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".