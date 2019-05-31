Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури

Про це політик заявив на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я стверджую, що цю стенограму оприлюднено в цензурованому вигляді", - сказав Ляшко.

За словами лідера фракції, до стенограми не потрапили його слова про те, що в разі, якщо президент не виконуватиме Конституцію і закони України, то його, як Піночета, "доганятимуть усе життя".

Ляшко зазначив, що нагадав президенту історію Піночета, але, за його словами, в стенограмі немає цього уривка. "У цій стенограмі, яку вчора оприлюднено, цього уривка моєї розмови з президентом Зеленським немає... Я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі ... й оприлюднити повну стенограму, без цензури", - сказав він.

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Лідер фракції додав, що пам'ятає, про що говорили інші учасники зустрічі, зокрема голова парламенту, але деякі його висловлювання вирізано.

"Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки", - сказав він.

Напередодні на сайті президента було оприлюднено стенограму зустрічі Зеленського з керівниками парламентських фракцій, що відбулася 21 травня, напередодні розпуску Верховної Ради.

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