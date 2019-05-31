Дочірнє підприємство китайської компанії CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства

Після зустрічі Президента України з Послом КНР найбільша китайська держкорпорація СNBM звернулася до Зеленського за захистом від українських рейдерів, пише УНІАН.

Один із найбільших іноземних інвесторів в Україні просить захисту у президента Володимира Зеленського, написавши йому офіційне звернення. У тексті звернення йдеться про дочірнє підприємство Китайської національної групи корпорацій будівельних матеріалів (далі СNBM) - ТОВ "Восход Солар", що володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, і є однією з десяти станцій загальною потужністю в 267 МВт, які належать китайської корпорації.

CNBM - одна з найбільших державних корпорацій у КНР і одна з найбільших корпорацій у світі, що посідає 243 місце у списку Forbes Fortune 500. Корпорація також є одним з найбільших інвесторів у сферу відновлюваної енергетики в Україні з 2010 року. За твердженням представників компанії їхні активи потрапили в сферу інтересів скандального українського олігарха Павла Фукса, який раніше згадувався у ЗМІ як учасник придбання та стягнення боргів Київського Метрополітену на суму в 2 млрд грн.

У відкритому зверненні китайський інвестор стверджує, що пан Фукс, користуючись зв'язками в судах і силових структурах (зокрема, в Генеральній прокуратурі, СБУ та ФГВФО) через непрозорі аукціони ФГВФО, швидкий розгляд справ у судах та створення впливових слідчих груп при Генпрокуратурі, фактично вилучає майно Китайської Національної Корпорації, яка є власником інвестиційного пакету більш ніж в 1 млрд доларів на українському ринку відновлюваної енергетики. У документі повідомляється, що слідчі і суди уникають контактів з представниками Китайської Корпорації, затягують розгляд справи або, навпаки, несподівано ухвалюють потрібні Павлу Фуксу миттєві рішення, проводячи в нарадчій кімнаті лише 2 хвилини, що, як стверджують представники Компанії, свідчить про надзвичайно високий рівень корумпованості в українській "феміді".

Китайська сторона обґрунтовано засумнівалася в результативності судової реформи під керівництвом Порошенка-Грановського, які, на думку інвестора, мають давні і міцні стосунки з Павлом Фуксом, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФК Веста", через яку він і намагається роздобути активи китайської держкомпанії.

"Таким чином, судова і правоохоронна системи продовжують обслуговувати інтереси певних осіб, які були наближені до колишнього керівництва держави, а всі спроби компанії вирішити ситуацію в правовому полі залишаються безрезультатними", - зазначено у зверненні компанії. Великий закордонний інвестор очікує, що Президент Зеленський дасть свою оцінку подіям, що відбуваються. Як повідомлялось, 11 травня новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм. Як написав у своєму Twitter президент України: "Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції".





