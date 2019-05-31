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31.05.19 13:03

Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

"Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи. Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність", - розповіли в АП.

"Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - додали в АП.

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Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці 01

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