Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно із сервісом"Опендатабот", відповідна зміна керівництва партії "Слуга народу" відбулася 30 травня.
Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська зазначила, що заходи щодо державної реєстрації політичних партій забезпечуються Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту.
"... документи для державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію "Слуга народу" надійшли до Міністерства юстиції України та були розглянуті в терміни, передбачені законодавством України", - написала вона в Facebook, додавши, що зміни вже внесені до Державного реєстру.