Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України

Про це глава уряду Німеччини Ангела Меркель заявила журналістам перед початком переговорів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, будемо говорити про співробітництво в питанні Росії і про майбутнє України після президентських виборів там", - повідомила Меркель.

Серед гострих проблем – Іран: як не допустити набуття країною ядерної зброї, попередити інші агресивні кроки з боку Ірану. Йтиметься про Афганістан, де обидві країни мають великі миротворчі контингенти, про Сирію, про Лівію, де ситуація є дуже крихкою. Також темою стане боротьба з тероризмом.

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Меркель запевнила, що "США були й залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи".

Те ж саме сказав про важливість партнерства з ФРН Помпео. Він наголосив, що перед двома країнами стоїть багато завдань в плані забезпечення безпеки народів.

Це перший візит Помпео в Берлін після призначення держсекретарем США.