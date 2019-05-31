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31.05.19 14:54

Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа

В Угорщині заявили, що уряд країни виділить 2,5 мільярда форинтів (понад 7,5 млн євро) на широкомасштабну програму підтримки угорської культури Закарпаття.

Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Про запуск програми на прес-конференції в Будапешті оголосив Іштван Грежа, уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям.

За його словами, програма буде спрямована на оновлення будівель культурної спадщини, а також впровадження театрально-музичних програм.

Грежа назвав це "угорською культурною експансією".

"На Закарпаття ми плануємо привозити великі імпрези та вистави лише найвищого художнього рівня, що часто є неможливим у непристосованих та давно забутих гігантських будинках культури", - зазначив Грежа.

Першим етапом цієї програми є реконструкція Угорського національного театру в Берегові, де вже цієї осені розміститься також культурний центр імені Шарі Федак. За словами Грежі далі розпочнеться підтримка закладів культури по всьому Закарпаттю.

Основна частина програми розпочнеться у 2020 році і триватиме ще два роки.

Грежа також зазначив, що всі народи Закарпаття також зможуть показати угорцям, наскільки багатогранною є їхня культура. І додав: "Якщо ця модель на Закарпатті запрацює, то вона буде поширюватися і на інші закордонні угорські громади".

За його словами угорський уряд готовий підтримати не лише закарпатських угорців, а також представників усіх національностей Закарпаття, відповідно до їхніх пропозицій, що попередньо будуть схвалені урядом Угорщини.

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