Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Про запуск програми на прес-конференції в Будапешті оголосив Іштван Грежа, уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям.

За його словами, програма буде спрямована на оновлення будівель культурної спадщини, а також впровадження театрально-музичних програм.

Грежа назвав це "угорською культурною експансією".

"На Закарпаття ми плануємо привозити великі імпрези та вистави лише найвищого художнього рівня, що часто є неможливим у непристосованих та давно забутих гігантських будинках культури", - зазначив Грежа.

Першим етапом цієї програми є реконструкція Угорського національного театру в Берегові, де вже цієї осені розміститься також культурний центр імені Шарі Федак. За словами Грежі далі розпочнеться підтримка закладів культури по всьому Закарпаттю.

Основна частина програми розпочнеться у 2020 році і триватиме ще два роки.

Грежа також зазначив, що всі народи Закарпаття також зможуть показати угорцям, наскільки багатогранною є їхня культура. І додав: "Якщо ця модель на Закарпатті запрацює, то вона буде поширюватися і на інші закордонні угорські громади".

За його словами угорський уряд готовий підтримати не лише закарпатських угорців, а також представників усіх національностей Закарпаття, відповідно до їхніх пропозицій, що попередньо будуть схвалені урядом Угорщини.

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