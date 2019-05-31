У Генштабі ЗСУ в четвер відбулися перші кадрові рішення, - Бутусов

Про це повідомляє на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що першим заступником начальника Генерального штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

"У ГШ було двоє перших заступників - Віктора Назарова знято із займаної посади. Свою посаду зберіг перший заступник начальника ГШ генерал-полковник Ігор Колесник, але його повноваження дещо обмежені. Повноваження Назарова і такі ключові напрямки повноважень Колесника, як логістика, тил і озброєння, передано під контроль Корнійчука.

Корнійчуку 53 роки, закінчив Хмельницьке артилерійське училище, служив у Групі радянських військ у Німеччині, повернувся в Україну з РФ відразу після розпаду СРСР, командував 11-ю артилерійською бригадою ЗСУ, у 2014-15 роках був начальником Озброєння ЗСУ, потім став 1-м заступником головного інспектора Міноборони Хомчака.

Обидва генеральські звання Корнійчук отримав під час війни", - пише Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Також він повідомляє, що начальником Головного оперативного управління призначено генерал-лейтенанта Віктора Бокого.

"Бокий уже обіймав раніше цю посаду, але фактично контроль за ГОУ зберігав в.о. першого заступника начальника Генштабу Віктор Назаров, який одночасно був за штатом заступником начальника ГОУ. Фактично Назаров був ключовою фігурою в управлінні армією.

Зараз Назарова знято з посади в.о. першого заступника начальника Генштабу, нині він обіймає штатну посаду заступника начальника ГОУ", - зазначає Бутусов.

Крім цього, начальником управління бойової підготовки призначено полковника Олексія Тарана, який раніше вже був в.о. цього управління.

"Призначення не є революційними, це упорядкування структури управління після зняття Назарова", - зазначає журналіст.

Також читайте: Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон