Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков

"Це черговий фейк і "чорні" технології, які застосовують проти нас конкуренти. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців. Немає жодних підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби". "Наша стратегія, на відміну від опонентів, - чесно вести виборчу кампанію", - наголосив він.
Разумков нагадав, що 8 червня буде проведено з'їзд "Слуги народу", на якому будуть представлені кандидати до Верховної Ради.
"Хочу зауважити, що лише за одну добу за допомогою сайту партії до нашої команди приєдналися понад 20 000 осіб. Частина з них запропонували себе кандидатами в народні депутати в одномандатних округах. Усі анкети будуть вивчені, претенденти пройдуть ретельну перевірку. І лише після цього ми визначимо тих, хто матиме шанс представляти партію "Слуга народу" в парламенті", - зазначив він.
Разумков наголосив, що мета партії - взяти якнайбільше місць у Верховній Раді для реалізації тих завдань, які поставило суспільство перед президентом України Володимиром Зеленським. "Тому ми розцінюємо ці вибори фактично як третій тур президентських виборів", - додав він.