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31.05.19 14:49

Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність"

П'ятого президента України Петра Порошенка обрали головою нової партії "Європейська Солідарність", яка раніше називалася "Блок Петра Порошенка".

Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність"

Таке рішення було ухвалено на з'їзді партії 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Головою партії "Європейська Солідарність" обрано Петра Порошенка", - зазначив головуючий на з'їзді.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у з'їзді взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка".

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

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