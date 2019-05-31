Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність"

Таке рішення було ухвалено на з'їзді партії 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Головою партії "Європейська Солідарність" обрано Петра Порошенка", - зазначив головуючий на з'їзді.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у з'їзді взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка".

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".