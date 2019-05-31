Аваков представив Зеленському Балана, Лебедя та Кондратюка на керівні пости в Нацгвардії, - Бутусов

Про це повідомляє на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, глава МВС Арсен Аваков представив таких кандидатів:

Микола Балан, нинішній в.о. командувача НГУ - заступник командувача з бойової підготовки, представлений на пост командувача Нацгвардії.

Олексій Лебідь - командувач Східного ТРК НГУ - представлений на пост заступника командувача з бойової підготовки Нацгвардії.

Володимир Кондратюк - командувач Південного ТРК НГУ - представлений на пост начальника штабу Нацгвардії.

"Думаю, в Нацгвардії такі зміни будуть сприйняті позитивно. Сподіваюся, що керівництво країни, президент і міністр МВС поставлять завдання скоротити величезний непотрібний адміністративний апарат НГУ, усунути злодіїв і дурнів від командування військовими частинами. Побачимо, які плани будуть реалізовані, дізнаємося, як нове керівництво бачить проведення реформ Нацгвардії, наскільки серйозними і ґрунтовними будуть проекти змін.

Найближчим часом очікується підписання указів президента і призначення відбудуться.

Цензор.НЕТ намагатиметься якнайшвидше підготувати інтерв'ю з керівництвом НГУ відразу після офіційних призначень", - написав Бутусов.

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