Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович

"Я зустрічався і з президентом Порошенком, і тепер з президентом Зеленським. Вони різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною. Це проєвропейська політика, яка має на меті поліпшити стандарти життя українців, урегулювати конфлікт на Донбасі", - сказав Чапутович журналістам після зустрічі глав МЗС Польщі та Швеції з президентом України в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тому з певністю можна сказати, що напрямок зовнішньої політики (України. - Ред.) залишиться колишнім - проєвропейським, прозахідним і націленим на захист від російської агресії", - додав глава польського зовнішньополітичного відомства.

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