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31.05.19 15:32

Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович впевнений, що зовнішня політика України за президента Володимира Зеленського залишиться проєвропейською, націленою на підвищення рівня життя українців та протидію російській агресії.

Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович

"Я зустрічався і з президентом Порошенком, і тепер з президентом Зеленським. Вони різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною. Це проєвропейська політика, яка має на меті поліпшити стандарти життя українців, урегулювати конфлікт на Донбасі", - сказав Чапутович журналістам після зустрічі глав МЗС Польщі та Швеції з президентом України в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тому з певністю можна сказати, що напрямок зовнішньої політики (України. - Ред.) залишиться колишнім - проєвропейським, прозахідним і націленим на захист від російської агресії", - додав глава польського зовнішньополітичного відомства.

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