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31.05.19 15:46

Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка

Через введення російським командуванням спрощеного медогляду призовників у лавах окупантів зростає кількість носіїв інфекцій. Захворювання виявляють на пізніх стадіях і звільняють хворих зі служби.

Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління інформації розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку травня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ різко збільшилась кількість військовослужбовців, хворих на різні форми туберкульозу та ВІЛ-інфікованих. Більшість носіїв зазначених захворювань – це військовослужбовці, призвані протягом поточного року у результаті запровадження російським командуванням спрощеної процедури медичного обстеження призовників, у т. ч. осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі", - повідомив Праута.

За його словами, інфікованих у підрозділах окупантів виявляють переважно на пізніх стадіях розвитку хвороби. Це сприяє поширенню інфекційних захворювань.

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Як зазначалося під час брифінгу, командування російсько-окупаційних військ приховує інформацію про погіршення епідеміологічної обстановки. Виявлених хворих звільняють з військової служби без надання можливості лікуватися у військових медичних закладах.

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