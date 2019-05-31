Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

Президент подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції у захисті суверенітету і територіальної цілісності та в питанні звільнення українських полонених.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України. І лише виборовши перемогу на обох фронтах, українці зможуть побудувати державу, про яку вони мріють і якої варті.

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Зі свого боку очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України із захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених Росією, а також у питаннях інтеграції України до Європейського Союзу.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Володимир Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.

Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.