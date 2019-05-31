Обіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів

Про це він сказав під час звіту у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Те, що зараз називають "державою в смартфоні", ми вже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства - у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі і контролювати державу, не виходячи з дому", - заявив Степан Кубів.

За його словами, також у смартфоні вже доступні адміністративні послуги.

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"На сайті Урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю онлайн. Ви можете зареєструвати бізнес онлайн; отримати численні довідки та виписки з реєстрів; подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато іншого", - підкреслив Кубів.

Він також закликав депутатів взяти участь у створенні "держави в смартфоні" в контексті підтримки законопроекту про "Е-малюка".

"Ця ініціатива дасть батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини", - сказав чиновник.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд у смартфоні".