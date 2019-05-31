Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков

Про це лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пише в колонці для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроект про зняття депутатської недоторканності вже давно поданий у Раду. Володимир Зеленський ініціював і закон про імпічмент президента. Ми хочемо, щоб ці законопроекти були прийняті одним пакетом", – заявив Разумков.

За словами соратника Зеленського, він і його колеги "готові йти у владу, яка не дає імунітету". "Але чи готові до цього політики старої школи? Підозрюю, що ні", - припустив Разумков.

На його думку, Верховна Рада "не в змозі проголосувати за новий прогресивний Виборчий кодекс".

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Разумков нагадав про провалені поправки до чинного закону про вибори народних депутатів, подані президентом.

"21-го липня фактично відбудеться третій тур виборів по зміні політичної системи країни. Ми виграли битву, але поки не виграли війну зі старою корупційною системою. Так, це погано, що повторювати доводиться тричі. Але, я сподіваюся, з третього разу система нарешті отримає остаточний вердикт від народу", - вважає лідер партії "Слуга народу".