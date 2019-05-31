Найманці РФ обстріляли Горлівку, поранено двох мирних жителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що в щоденному звіті ОБСЄ від 30 травня поточного року команда Місії констатувала факт обстрілу по вулиці Покидька будинок 13 у місті Горлівка, що на непідконтрольній урядові України території. Спостерігачі бачили осколкові пошкодження та сліди горіння на зовнішній північній стіні одноповерхового будинку, а також одне розбите, а інше затягнуте пластиковою плівкою вікно без віконної рами.

Крім того, у вітальні зсередини помешкання навколо тієї ж віконної рами були осколкові пошкодження, а саме вікно забите дерев’яними дошками. Водночас, представники СММ ОБСЄ зафіксували осколкові пошкодження на дерев’яній дверній рамі, і на фільонках самих дверей, які стояли поруч. У спальні члени патруля Місії бачили також тріщини і пробоїну в нижній частині фільонок дверей. За їхньою оцінкою, пошкодження були спричинені вибухом снаряда з озброєння випущеного з північного напрямку.

Під час перебування у даному будинку № 13 по вулиці Покидька спостерігачі бачили жінку (30 років) та дівчинку (5 років) з порізом над її лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли ззовні пролунав вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка внаслідок обстрілу отримала поранення голови, плеча та руки і її того ж вечора доправили до лікарні у місті Горлівка. Окрім того жінка зазначила, що її доньку, яка випадково порізалася друзками скла з дверей вітальні доправили до лікарні наступного вечора.

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