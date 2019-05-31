У Росії до Павла Гриба тричі не пустили адвоката Дубровіну

Про це вона повідомила МБХ медіа, передає Цензор.НЕТ.

"Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там весь день, але безрезультатно - кажуть, все зайнято, не можуть пустити", - розповіла Дубровіна.

При цьому, за її даними, Грибу як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує.

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Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак відповіді не отримала. Дубровіна раніше повідомляла, що Гриб страждає на хронічні захворювання - портальну гіпертензію, виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.

Зараз Гриб перебуває в СІЗО-4 Ростова-на-Дону.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

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Пізніше адвокат Марина Дубровіна повідомила, що П.Гриб оголосив голодування. "Він не згоден із тим, що йому не надають допомогу і не пускають до нього лікарів з України. Він офіційно заявив, що оголосив голодування. Поки буде пити лише, оскільки це необхідно", - сказала М.Дубровіна. Вона також повідомила, що вирок буде оскаржено.