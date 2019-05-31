Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили

Про це повідомляє прес-служба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Режисером картини є Роман Бровко, продюсером - Артем Денисов.

Загальна вартість фільму - 38,1 млн грн, з держбюджету на його виробництво виділили 19,5 млн грн.

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"Уже у вересні глядачі зможуть скласти власну думку про картину, яка минулого літа опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. Я тільки підкреслю, що сцена суду над Василем Стусом у картині є", - сказав глава Держкіно Пилип Іллєнко.

У прокат фільм вийде 5 вересня, до Дня пам'яті поета.

Нагадуємо, Медведчук був призначений адвокатом Стуса під час другого арешту українського поета в 1980 році. Поет був категорично проти Медведчука в ролі захисника.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

10 серпня 2018 року актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що з фільму "Стус" вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Водночас режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.