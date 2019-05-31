Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави нагадав, що позавчора він відвідав шахту "Лісова" в Львівській області, де загинули два гірники, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". Нещодавно загинули 17 шахтарів на шахті "Востоккарбон" у Луганську. Це все наші люди. Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що за останній тиждень він побував у двох місцях, де гинуть українці. "Якщо на фронті вбивають кулі та снаряди, то в тилу - безвідповідальність, безгосподарність і корупція", - підкреслив Зеленський.

Зеленський констатував, що впродовж 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

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"Не зважаючи на райдужні заяви, видобуток газу не росте. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - підкреслив Президент.

Глава держави нагадав, що одним із зобов'язань України перед ЄС є реформування енергетичної сфери та ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

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"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - підкреслив Зеленський.

"Сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.