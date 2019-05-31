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31.05.19 18:29

Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки та оборони України, присвячену енергетичній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 01

Глава держави нагадав, що позавчора він відвідав шахту "Лісова" в Львівській області, де загинули два гірники, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". Нещодавно загинули 17 шахтарів на шахті "Востоккарбон" у Луганську. Це все наші люди. Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали", - підкреслив Зеленський.

Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 02

Президент зазначив, що за останній тиждень він побував у двох місцях, де гинуть українці. "Якщо на фронті вбивають кулі та снаряди, то в тилу - безвідповідальність, безгосподарність і корупція", - підкреслив Зеленський.

Зеленський констатував, що впродовж 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 03

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Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 04

"Не зважаючи на райдужні заяви, видобуток газу не росте. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - підкреслив Президент.

Глава держави нагадав, що одним із зобов'язань України перед ЄС є реформування енергетичної сфери та ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 05

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Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО 06

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - підкреслив Зеленський.

"Сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

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