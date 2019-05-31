Окупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

152 призовників літаками військово-транспортної авіації відправили до місць подальшого проходження служби в частинах і з'єднаннях Військово-космічних сил (ВКС) РФ і Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії.

"На сьогодні ми виконали третину від встановленого завдання весняного призову. Сьогодні відправляємо 152 особи в Західний військовий округ - вони служитимуть у Підмосков'ї", - розповів журналістам пособник окупантів, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов.

Всього "військовий комісаріат" захопленого півострова планує під час весняного призову відправити в російську армію близько 2,8 тис. кримчан. Призов триватиме до 15 липня 2019 року.

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Україна вимагає від Росії припинити незаконний призов у збройні сили жителів окупованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронною поштою у разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4800 жителів окупованого півострова. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку окупації Криму Росія призвала в свою армію близько 15 тис. жителів півострова.