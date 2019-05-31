Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.

Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.

Як зазначили в прес-службі президента, глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України нарівні з іншими громадянами.

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"Документ пропонує закріпити в Законі "Про вибори народних депутатів України" положення про можливість створення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно з законами України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза місцями постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання в зоні проведення ООС.