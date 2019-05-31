Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.
Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.
Як зазначили в прес-службі президента, глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України нарівні з іншими громадянами.
"Документ пропонує закріпити в Законі "Про вибори народних депутатів України" положення про можливість створення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно з законами України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза місцями постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.
Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання в зоні проведення ООС.