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31.05.19 19:00

Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.

Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.

Як зазначили в прес-службі президента, глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України нарівні з іншими громадянами.

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"Документ пропонує закріпити в Законі "Про вибори народних депутатів України" положення про можливість створення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно з законами України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза місцями постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання в зоні проведення ООС.

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