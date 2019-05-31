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31.05.19 19:12

Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк

Перше засідання оновленої Ради національної безпеки та оборони буде присвячене ситуації на сході України.

Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам на сході, з війною на сході нашої країни. А через одне - буде присвячене проблемам енергетики", - сказав Данилюк.

За його словами, в п'ятницю 31 травня відбулася нарада з членами РНБО і це "був новий формат - нарада". На нараді йшлося про готовність України до впровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.

Нагадуємо, Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до складу РНБО.

Дивіться також: Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО. ФОТОрепортаж

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