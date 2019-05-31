Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО

"Є проблеми, які створюють нам насправді найбільший ризик, - це проблема втрати транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Є проблеми, пов'язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти", - сказав Данилюк журналістам на брифінгу в п'ятницю в Києві після наради в РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що, наприклад, майже 40% дизельного пального йде до України з РФ. "Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається", - зазначив він.

Секретар РНБО не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань із РФ.

"Але як країна ми маємо бути до цього (до заборони на експорт із РФ до України нафти і нафтопродуктів - ред) готові", - наголосив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня нафту і нафтопродукти можна буде ввозити з РФ до України лише за спеціальним дозволом.

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